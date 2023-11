Meret, niente 'tuffi barocchi' come Ochoa ma grande efficacia: la reazione dopo le critiche

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea la reazione del numero uno azzurro dopo le belle prestazioni nelle ultime tre uscite

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret e la grande risposta dopo le critiche. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea la reazione del numero uno azzurro dopo le belle prestazioni nelle ultime tre uscite: "Il portiere friulano ha dimostrato più volte di saper assorbire ogni critica per restare concentrato fra i pali. A Salerno l’atmosfera non era favorevole, ma ha trovato un clean-sheet che in campionato gli mancava da settembre.

Semplicità ed efficacia nei suoi interventi, senza magari tuffi barocchi come il collega dirimpettaio messicano Ochoa. E ora domani vuole bissare, in tutti i sensi, con l’Union Berlino, il clean-sheet. Gli è riuscito già all’Olympiastadion, arrivasse pure al Maradona significherebbe garantirsi gli ottavi di Champions, comunque un obiettivo di prestigio".