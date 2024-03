Meret, non solo l'opzione per il 2025: parti al lavoro per rinnovare oltre quella data

Così nei giorni scorsi parlava Federico Pastorello, agente di Alex Meret, sul futuro del suo assistito. A tornare su quelle dichiarazioni è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Lui è in scadenza di contratto, ma c'è una opzione di rinnovo al 70% delle presenze che automaticamente verrà attivata dal club. Però è valida per un solo anno ed ecco perché stiamo già parlando con la società di un nuovo contratto". "Qualche movimento anche in orbita portieri: il contratto di Meret, scadenza 2024, si rinnova automaticamente alla copertura del 70% delle presenze stagionali, ma il suo agente ha spiegato che con il Napoli si tratta già il rinnovo. Parallelamente, dovrebbe rientrare alla base Elia Caprile, 22 anni, in questo momento impegnato a volare tra i pali dell'Empoli in prestito".