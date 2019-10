Meret premiato dai quotidiani per il triplo intervento super: "Senza di lui staremmo parlando d'altro..."

Alex Meret, attualmente il terzo portiere della Nazionale, è diventato uno dei punti di forza del Napoli. Titolarissimo quest'anno, contro l'Hellas Verona la firma è anche quella del classe '97, con una tripla parata super sullo 0-0. Protagonista assoluto, scrive Tuttomercatoweb.com, che lo premia con un 7 in pagella. Così come Tuttonapoli.net, per il quale Meret è decisivo e sempre sicuro in ogni intervento. Stesso voto da La Gazzetta dello Sport, per il quale è strepitoso nella parata citata sopra. Anche mezzo punto in più dal Corriere dello Sport, che pone l'accento sulle tre parate in cinque secondi, "le parate della vita", scrive il quotidiano, che parla di un "Meret disumano" per quant'è forte. Anche il Corriere della Sera esalta l'ex Udinese con un 7,5 perché "staremmo a parlare di tutt'altro se Meret non avesse superato se stesso" su quei tre tiri.

PAGELLE: Tuttomercatoweb.com: 7 La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 7,5 Corriere della Sera: 7,5 Tuttosport: 7,5 Tuttonapoli.net: 7