Meret promosso dai quotidiani: "Tiene in piedi il Napoli con due prodezze. Non può niente sul gol"

Il Napoli esce a testa alta dalla Champions dopo l'1-1 contro il Milan nei quarti di finale di ritorno al Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli esce a testa alta dalla Champions dopo l'1-1 contro il Milan nei quarti di finale di ritorno al Maradona. Se è riuscito a crederci fino in fondo deve però ringraziare Alex Meret, a cui La Gazzetta dello Sport assegna un 7: "Tiene in piedi i suoi dicendo no due volte a Giroud. Il rigore non è impeccabile, ma il suo tuffo è notevole. Poi si ripete sul francese". Stesso voto per Tuttosport: "Preserva lo 0-0 parando il rigore a Giroud e ripetendosi poco dopo su incursione dello stesso francese. Può nulla sul terzo tentativo". Per il Corriere dello Sport l'estremo difensore è addirittura da 7,5: "Aspettano tutti Osimhen, in alternativa Kvaratskhelia, e invece è lui il protagonista della serata napoletana, almeno nel primo tempo. Due prodezze, due gol evitati. Non può niente sul gol di Giroud". Per il Corriere della Sera "tiene in piedi il Napoli nel momento clou, respingendo il rigore, ma non può nulla sul gol" e viene promosso con un 7. Valutazione identica per TuttoNapoli: "Para il rigore a Giroud e poi, dopo un rinvio così così, d'istinto col piede salva nuovamente il Napoli. Non può nulla sul vantaggio rossonero e gestisce tutto sommato bene la ripresa del gioco, per la verità senza grande pressione del Milan". Infine è da 7 pure per TMW: "Qualcuno l'ha criticato per la mancata parata su Bennacer all'andata? Lui le cancella con il rigore parato a Giroud e un intervento di piede prodigioso subito dopo, in barba a chi diceva che era determinante nei big match".