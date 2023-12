"Meritiamo di più": tutta la rabbia dei tifosi in un coro

"Ma Osimhen e i propri compagni hanno ricevuto un trattamento non diverso da quello conseguente al raddoppio ciociaro"

Tanta amarezza in casa Napoli dopo l’eliminazione in Coppa Italia, arrivata a seguito di un clamoroso poker del Frosinone. Una prova indecorosa da parte degli azzurri, che sono stati fischiati dai propri tifosi. Come scrive il quotidiano Il Mattino, il malcontento del tifo napoletano si è fatto sentire soprattutto dopo il raddoppio firmato da Caso. Con il passare dei minuti i fischi si sono fatti sempre più copiosi, uniti allo slogan “Meritiamo di più”. Al termine della sfida i calciatori del Napoli sono andati sotto le curve ad applaudire i propri tifosi.

Ma Osimhen e i propri compagni hanno ricevuto un trattamento non diverso da quello conseguente al raddoppio ciociaro. In precedenza l’artefice dei problemi del Napoli era stato identificato con Rudi Garcia. Ma adesso la questione riguarda tutti, visto che nessuno è stato escluso dal mirino dei tifosi. Adesso al Napoli non resterà che cominciare a riscattarsi a partire dal campionato, restituendo un po’ di gioia alla propria piazza.