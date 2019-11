Mertens esaltato dai quotidiani: "Gol capolavoro, se ne frega della mancata fascia. Risposta da fuoriclasse"

Dries Mertens torna al gol, segna al Liverpool, permette al Napoli di pareggiare. Dopo qualche ombra, il belga torna a illuminare, i quotidiani lo sottolineano con voti alti, meritatamente, per Ciro.

Voto 7 per Il Mattino: "Nella prima ripartenza sbaglia il tempo, poi trova un diagonale spaziale, dopo aver costretto al buco Van Dijk, prendendo al volo l'imbucata di Di Lorenzo e mandando ko Allisson. Quando la gara diventa la difesa del fortino, ci mette vigore e passione inaudita, anche se alla porta non si avvicina più".

Voto 7.5 per La Gazzetta dello Sport: "Un gol capolavoro. Di quelli che racconterai ai nipotini. Una risposta da fuoriclasse".

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Per anzianità, la fascia di capitano spetterebbe a lui, non a Koulibaly. Il segnale è chiaro, ma Mertens se ne frega. E quando arriva la palla buona, la piazza come sa fare lui".