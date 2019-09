Mertens il migliore per i quotidiani: "Quando accelera sono dolori per il Cagliari, ma gli va tutto storto"

E' Dries Mertens, ancora una volta, la nota positiva che viene fuori dal San Paolo, malgrado la sconfitta. Il migliore in campo contro il Cagliari è l'attaccante belga, che viene premiato dalle pagelle dei quotidiani.

La Gazzetta dello Sport 6,5: "Ci ha provato, ha colpito pure due pali. Instancabile nel cercare il gol ma, stavolta, gli è andato tutto storto".

Corriere dello Sport 6: "Un'oretta nel deserto, più che altro a rifinire, fino ai due pali: prima innescato da Di Lorenzo e poi con magia personale".

Il Mattino 6,5: "Pisacane lo perde spesso nel radar perché si muove incessantemente. Cuce il gioco con il centrocampo, si offre come scarico della mediana, ma lì davanti servono jolly e giocate che fanno la differenza. Infatti, quando accelera per il Cagliari sono dolori: prende un palo, è scatenato e imprevedibile, non si arrende mai".