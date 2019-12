Mertens in bilico per il Sassuolo: oggi il verdetto

Dries Mertens saprà oggi se partirà per Reggio Emilia, dove domenica sera il Napoli sfiderà il Sassuolo. Lo scrive l'edizione odierna che spiega la situazione dell'attaccante: "Anche ieri l’attaccante belga non si è allenato con la squadra, svolgendo lavoro solo in palestra: il belga spera di farcela, così da sistemarsi in panchina. Aspettando un cenno da Gattuso, come è successo sabato scorso al San Paolo contro il Parma, quando il belga ha fornito a Milik l’assist per il momentaneo 1-1. Purtroppo quella rete sull’asse Mertens-Milik non fu sufficiente per evitare la sconfitta. Per questo motivo la gara del Mapei Stadium, la seconda della gestione Gattuso, riveste un’importanza fondamentale".