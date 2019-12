Mertens innesca il Napoli di Gattuso: arrembante, ma nervoso e in ansia da prestazione

E' Dries Mertens la scintilla che accende il Napoli nel match con il Parma, ma neanche il belga è bastato per portare a casa il risultato. Il Corriere della Sera elogia il belga e analizza così il secondo tempo degli azzurri: "Gattuso corre ai ripari quasi subito, quando intuisce che il Parma non ha più la forza di attaccare, prende forma l’albero di Natale: a Mertens trequartista (richiama Allan) basta solo un minuto per darla a Milik, nono gol stagionale per lui. Il quarto nelle ultime due. Il belga accende la partita e per mezz’ora si vede il Napoli di Rino Gattuso. Arrembante, nervoso e pronto ad approfittare delle energie esaurite dell’avversario. Ci prova in ogni modo e va al tiro anche con la forza della disperazione. C’è vitalità ma sempre poco ordine, ansia da prestazione".