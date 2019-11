Mertens, l'uomo senza gravità: sospeso tra presente e futuro

L’uomo senza gravità. Sospeso, tra presente e futuro. Imprigionato da una maledizione che aveva colpito anche Marek Hamsik quando aveva azzardato attaccare l’Olimpo di Maradona. Dries Mertens vive una stagione con l’anima strappata in due parti, 21 grammi appesantiti da una scelta che lo paralizza, un bivio che porta con sé la paura della strada che non presi. Cosa fare? Andare? Restare? Aurora boreale che sembra lanciare gli ultimi bagliori, nella notte di Salisburgo le ultime spettacolari apparizioni prima di un buio che adesso fa riflettere, di un silenzio che adesso fa rumore.

Nella notte della rivolta è scappato via dal ventre del San Paolo per primo, forse in qualche modo ha lasciato anche Napoli. Con il cuore, prima che con la testa. Una distanza che adesso è sofferenza, riflessione che sembra aumentare le distanze per un rinnovo di contratto che doveva essere discusso prima e che adesso assume le sembianze di una montagna difficile da scalare. Servirebbe avere la forza di salire ancora sui pedali, ci vorrebbe una forte volontà. Quella del club è stata già palesata, con un’offerta importante. Quella di Ciro, invece, fluttua tra un cuore che dice Napoli ed un cervello che sembra portare altrove. In fuga da se stesso, un posto che si fa sempre fatica a lasciare alle spalle, anche se pedali forte. Anche per uno che è nato a mezz’ora di distanza dal paese che regalo al mondo il Cannibale Eddy Merckx. Un belga perennemente in fuga, proprio come Ciro in questo momento…