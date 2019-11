Mertens, niente rientro anticipato: ha recuperato e si candida per Belgio-Cipro

Buone nuove in chiave Napoli dal Belgio sul fronte Dries Mertens. Il Mattino oggi in edicola spiega che l'attaccante non sarà oggi in Campania per la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno. Il giocatore sembra aver recuperato della botta subita in Russia e vorrebbe giocare domani contro Cipro. Oggi la decisione col ct Roberto Martinez.