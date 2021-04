Mertens, 'solo' tre gol alla Juve: Dries cerca il poker allo Stadium

Dries ha segnato tre gol alla Juventus in carriera, tutti e tre di destro. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive così del folletto belga: "Nella sua prima stagione in maglia azzurra (2013-2014) con la sfida che termino 2-0 in favore dei partenopei, poi nella semifinale di Coppa Italia 3-2 (stagione 2016-2017) e infine l’ultimo nella stagione 2018-2019 con la sconfitta per 3-1 del Napoli.

Insomma, è da un po’ che Dries non va a segno con la Vecchia Signora. Ci proverà sicuramente il talento belga a mettere la Juve nel mirino perché è una sfida di grande importanza che può valere l’accesso diretto alla Champions e potrebbe mettere nei guai la formazione bianconera, in grave crisi di identità e di gioco che non pare brillante. Ma si sa i bianconeri trovano sempre energie suppletive quando c’è da affrontare il Napoli. Dries c’è sempre nei momenti topici, quelli più importanti: un banco di prova che potrà davvero rilanciare il Napoli verso traguardi ambiziosi".