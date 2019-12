Mertens, viaggio a Londra ma il mercato non c'entra: era al compleanno di un ex azzurro

Intercettato a Capodichino nella giornata di ieri, al rientro da Londra, Dries Mertens ha fatto immaginare che il suo viaggio inglese fosse il preludio a un addio imminente al Napoli. Non è escluso, ma secondo Il Mattino potrebbe esservi una spiegazione molto più semplice: nei giorni scorsi, infatti, Nathaniel Chalobah, ex Napoli oggi al Watford, ha festeggiato i suoi 25 anni. I rapporti con Ciro sono rimasti ottimi e Mertens dovrebbe essersi recato in Inghilterra proprio per il compleanno dell'amico. Nulla vieta, poi, che abbia anche sondato che aria tira in Inghilterra. Oltremanica ci pensa, per esempio, l'Arsenal.