Messaggero - La Roma guarda ai conti, le cessioni di Manolas ed El Shaarawy per sistemare la situazione

"El Shaarawy: sirene cinesi". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de Il Messaggero. Infatti è di ieri la notizia che il Faraone potrebbe provare un'esperienza all'estero. Il tema viene approfondito a pagina 29 dove si legge: "Lo Shanghai offre 15 milioni alla Roma e un triennale da 13 all'anno a Stepham, tentato all'ok al trasferimento. Il club giallorosso con la cessione dell'attaccante e di Manolas al Napoli metterebbe a posto i conti: in giornata l'incontro".