"Mi chiamo Luis Suarez e gioco alla PlayStation": le frasi dell'esame farsa

"Mi chiamo Luis Suarez e gioco alla PlayStation" scrive Il Mattino in edicola oggi, tornando sull'esame farsa per la cittadinanza italiana di Suarez. La prova regina del caso: le domande e le risposte del discorso con i suoi esaminatori erano già arrivate sul computer del giocatore, che doveva semplicemente impararle a memoria.

"Mi chiamo Luis e sono nato a Salto, in Uruguay. Sono uruguaiano. Gioco spesso alla Playstation, mi piace bere il “mate”. Mi piace fare il barbecue con la famiglia e gli amici. A me non piace fare la spesa. La spesa la fa sempre mia moglie". L'esame farsa a Luis Suarez dello scorso 17 settembre iniziò così.