Micheli, niente trasferta in Arabia: accoglierà Traore per le visite mediche

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sui giorni frenetici di Aurelio De Laurentiis:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorni caldi per il calciomercato del Napoli. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sui giorni frenetici di Aurelio De Laurentiis: "Il presidente del Napoli è partito con la squadra verso Riad, che per qualche giorno si trasformerà in quartier generale anche delle trattative. Perché c’è ancora molto da fare per tentare di sistemare una stagione fin qui deludente. E i risultati di ieri hanno avvicinato il quarto posto, distante appena tre punti.

Il capo dello scouting Maurizio Micheli è rimasto in Italia per accogliere Hamed Junior Traorè, che nei prossimi giorni è atteso a Roma per le visite mediche, decisive per il nullaosta al trasferimento dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Nell’attesa, il mirino si è spostato sul centrocampo, che ha bisogno di innesti pronti e motivati".