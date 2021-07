Milan, Gazidis choc: "Ho un tumore ma ne verrò fuori"

E' di ieri la notizia del tumore di Ivan Gazidis ed oggi La Gazzetta dello Sport titola con le sue parole: "Ma ne verrò fuori". Questa partita la giocherà lui, e tutto il Milan sarà lì accanto a fare il tifo: Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha un tumore alla gola, a darne l’annuncio la stessa società di via Aldo Rossi.

Lo ha fatto con un comunicato diffuso ieri pomeriggio, poco dopo l’ora di pranzo: «AC Milan informa tutti i propri sostenitori e gli stakeholder del club, che al nostro a.d. Ivan Gazidis è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente. Ivan – si legge – rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del presidente Scaroni e del management del club». Da ieri Gazidis si trova a New York, in un centro specializzato nella cura dei carcinomi alla gola: si tratterrà per ulteriori esami e per iniziare le cure.