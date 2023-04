Milan, Giroud a rischio per il Napoli? Cosa filtra da Milanello

La vigilia di Napoli-Milan in casa rossonera sarà certamente condizionata dalle condizioni di Olivier Giroud

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

La vigilia di Napoli-Milan in casa rossonera sarà certamente condizionata dalle condizioni di Olivier Giroud che ieri ha iniziato l'allenamento a Milanello, ma non l'ha concluso per un problema al tendine d'Achille della gamba sinistra rimediato nel match di andata dei quarti di Champions League dopo una dura entrata di Kim. Il francese è in dubbio per domani. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che a Milanello sperano che questo problema possa risolversi in queste ore.