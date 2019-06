Milan in pressing su Veretout e Mario Rui, oggi incontro con l'agente per iniziare a trattare

Oggi a Casa Milan si continuerà a parlare di centrocampisti (e non solo): in sede è atteso Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout e Mario Rui. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta di questo incontro che riguarderà un obiettivo del Napoli sul mercato, il centrocampista della Fiorentina Veretout, e l'esterno azzurro Mario Rui: "Profili graditi al club, ma solo durante l’appuntamento si capirà se l’interesse può trasformarsi in trattativa vera e propria. Veretout supera di un anno il «limite» degli Under 25, ma a «soli» 26 anni ha già quell’esperienza che per Paolo e Zvone è necessaria per guidare il centrocampo del Milan. In 75 partite con la Fiorentina Veretout ha segnato 15 volte, offrendo un buon contributo sotto tutti i punti di vista: tecnica in impostazione, inserimenti da mezzala, fisico e gol. Veretout considera chiusa l’esperienza a Firenze e siamo quindi nella fase in cui l’agente ascolta le possibili offerte alternative. Arrivasse quella del Milan di Maldini e Boban, passerebbe subito in testa alle altre. Con Mario Rui si indietreggia il raggio d’azione alla difesa: a differenza della mediana sguarnita, le fasce del Milan sono ancora affollate. I dirigenti dovrebbero prima stabilire chi tra Rodriguez, Strinic e Laxalt, sia da sistemare altrove. Di Mario Rui se ne potrà riparlare".