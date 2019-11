Milan, la probabile formazione anti-Napoli: sorpresa Bonaventura

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina la probabile formazione del Milan per il match casalingo di domani contro il Napoli: Lucas Biglia prenderà il posto di Bennacer in mezzo al campo, mentre in attacco il favorito a sostituire Calhanoglu sembra essere Giacomo Bonaventura, il quale è in vantaggio rispetto a Rebic e Leao. Questo il probabile undici milanista: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Krunic, Biglia, Paquetà, Suso, Piatek, Bonaventura.