Milan-Napoli, nessun divieto di trasferta: in arrivo l’ok dell’Osservatorio

In occasione della partita del Castellani contro l'Empoli, il Napoli ha potuto riavere al suo fianco i propri tifosi.

Dopo le tensioni di Cagliari, infatti, i supporters partenopei erano finiti nel mirino di Osservatorio e Viminale, tant'è che i residenti a Napoli non hanno potuto seguire la squadra all'Allianz con la Juventus, per esempio.

Ma Empoli è stata una festa senza disordini. Oltre cinquemila spettatori nei settori ospiti, diversi altri anche negli altri spazi al Castellani. Praticamente mezzo stadio era di fede partenopea. Ed è filato tutto liscio. Quella di Empoli era una sorta di test per i sostenitori del Napoli, un test a questo punto superato.

E così, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, nelle prossime ore arriverà da parte dell'Osservatorio l'ok per i residenti in Campania alla trasferta a Milano contro il Milan, in programma martedì 29. Con limitazioni: biglietti in vendita solo nel settore ospiti e solo per coloro che hanno la fidelity card. Ma almeno potranno esserci, a differenza di quant'era accaduto nel primo big match stagionale, a Torino contro la Juventus.