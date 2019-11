Milan-Napoli, probabili formazioni CdS: out Zielinski? Novità anche in difesa

Il Corriere dello Sport va controcorrente per quel che riguarda le probabili formazioni di Milan-Napoli. Per quanto riguarda gli azzurri, secondo il quotidiano dovrebbe esserci Hysaj sulla fascia sinistra di difesa, non Luperto come raccontano le indiscrezioni della vigilia. E anche a centrocampo l'escluso potrebbe essere Zielinski, non Callejon, con Elmas spostato al centro accanto ad Allan. Di seguito le probabili riportate dal giornale romano.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura

NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Elmas, Allan, Fabian; Insigne; Lozano