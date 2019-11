Milan-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: un ballottaggio per reparto tra gli azzurri

Tre ballottaggi in casa Napoli in vista della sfida di stasera con il Milan. Carlo Ancelotti sta facendo le sue valutazioni sulla formazione da schierare a San Siro e sembrerebbe intenzionato a confermare il 4-4-2, con una mediana però più compatta che consterà di quattro centrocampisti: Elmas a destra è in vantaggio nella corsa con Callejon. In difesa, senza Mario Rui e Ghoulam, dovrà adattarsi Luperto a sinistra, anche se non è da scartare l'ipotesi Hysaj. In attacco, invece, Lozano dovrebbe spuntarla su Mertens per fiancheggiare Insigne.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabian; Lozano, Insigne