Milik, che media gol in Serie A. E il Napoli continua a lavorare al rinnovo

Prosegue la trattativa tra il Napoli e gli agenti di Arkadiusz Milik per il rinnovo di contratto dell'attaccante polacco. Un discorso avviato da tempo ma che ancora non ha portato i frutti sperati dal ds Giuntoli. Intanto l'attaccante domani tornerà a giocare da titolare contro la Fiorentina, con l'obiettivo di migliorare l'ottima media realizzativa che lo vede a segno una volta ogni 111 minuti giocati in campionato. A riportarlo è Il Mattino.