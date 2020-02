Milik conquista i quotidiani: voto unanime per Arek

“Segna l’ottavo gol in campionato ed aggiunge tanti movimenti preziosi, sfiora almeno due volte la seconda rete personale”. Scrive così di Arek Milik l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che premia con un 7 in pagella l’attaccante. Valutazioni identiche anche sugli altri quotidiani, che promuovono la prestazione del polacco non solo per il gol ma anche per il lavoro fatto per i compagni.

Le pagelle di Milik

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Il Mattino 7

Tuttosport 7