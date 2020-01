Milik e Zielinski, senza rinnovi futuro si complica: ecco cosa ostacola l'accordo

Ora bisogna lavorare ai rinnovi: il Napoli non può andare con Milik e Zielinski in scadenza nel 2021. Questo il pensiere dell'edizione odierna de 'Il Mattino', che racconta di un Giuntoli pronto ad un vero tour de force a gennaio per cercare di risolvere queste situazioni. "Per quanto riguarda Milik - si legge sul quotidiano - manca davvero poco all’intesa totale, ma i dettagli tengono ancora lontano dalla firma. Milik vuole una clausola bassa (50 milioni), il Napoli non vuole inserirla. Ed è lo stesso per Zielinski: il nodo è la clausola liberatoria che il club azzurro adesso o vuole altissima o non inserirla affatto".