Milik finisce fuori squadra: non sarà convocato per evitare infortuni

Arek Milik finisce fuori squadra in attesa di conoscere il suo futuro. L'edizione odierna de 'Il Mattino', spiega come il polacco non farà parte della lista dei convocati per la sfida al Pescara e neanche domenica contro lo Sporting Lisbona. "Un modo questo per preservarlo da eventuali infortuni che potrebbero mettere a rischio la sua cessione" spiega il quotidiano, che racconta anche di un confronto tra il polacco e Cristiano Giuntoli avvenuto alla fine dell'allemento del giovedì.