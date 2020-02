Milik fissa le condizioni per il rinnovo: vuole 5mln e niente clausola

Il Mattino fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e per ora non ha intenzione di firmare il prolungamento. La richiesta è di cinque milioni di euro all'anno e non vorrebbe inserire la clausola rescissoria da 90 milioni di euro che gli è stata proposta. L'orientamento è quindi quello di non continuare l'avventura in azzurro.