Milik, ha trionfato la linea precauzionale: tempi di recupero difficili da stabilire

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce la situazione legata al problema fisico di Milik, che oggi torna a Napoli dalla Nazionale. La tendinite al pube lo tormenta da un po' di tempo, il rientro a Napoli era la cosa più ovvia, ora non è ancora possibile quantificare i tempi di recupero: la prognosi, scrive il quotidiano, sarà sciolta alla fine del primo ciclo di terapie. Per il Corriere, ha trionfato la linea precauzionale. Si tratta di un infortunio serio e la Polonia ha già conquistato il passo per Euro 2020: perché rischiarlo inutilmente?