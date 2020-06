Milik-Juve, ADL vuole solo cash ma una possibile contropartita piace molto a Gattuso

Arek Milik è un obiettivo reale della Juventus per il prossimo mercato. Lo conferma l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come i contatti tra le parti ci siano attraverso gli stessi emissari che poi hanno portato Higuain alla Juventus. Il quotidiano sottolinea come la Juve voglia inserire qualche pedina di scambio nell'operazione, ma che De Laurentiis insiste per avere denaro contante. Tra i calciatori proposti, però, uno sarebbe particolarmente gradito a Gennaro Gattuso: si tratta del difensore Cristian Romero.