Milik-Juve: l'entourage del polacco vuole chiudere con la Juve in tempi brevi

La Juventus resta in pole position per l'acquisto del cartellino di Arkadiusz Milik, bomber classe 1994 del Napoli e della nazionale polacca: come riportato da "Il Mattino", infatti, l'entourage del centravanti avrebbe già avuto contatti approfonditi con la dirigenza bianconera, e sarebbe propenso a chiudere l'affare in tempi brevi. La Juventus, però, dovrà trovare l'accordo con il Napoli, che, dal canto suo, valuterà anche eventuali offerte provenienti da Atletico Madrid e Tottenham.