Milik-Juve, Napoli disposto ad accettare una sola contropartita

È Federico Bernardeschi l’unica contropartita gradita al Napoli tra quelle proposte dalla Juventus nella trattativa per portare Arek Milik in bianconero. Lo scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come Rugani e Romero non siano calciatori graditi al club azzurro, disponibile eventualmente a trattare nel caso in cui la Vecchia Signora mettesse sul piatto l’esterno classe ’94.