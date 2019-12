Milik, numeri da gran bomber: mai sentita la pressione malgrado Llorente e le critiche

Nel corso della sua esperienza napoletana anche Arkadiusz Milik ha rimediato più di qualche critica, ma quest'anno non sta lasciando spazio ai mugugni. Nonostante qualche infortunio di troppo, la macchina da gol polacca non s'è inceppata. Anzi, nell'ultimo periodo Arek sembra più in forma che mai. Ne scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"È il capocannoniere del Napoli, il suo mestiere lo sta facendo egregiamente. Il rapporto minuti giocati-gol è da primato (uno ogni 87 minuti) Arek Milik, 25 anni, nonostante un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box, ha segnato nove reti stagionali (sei in campionato e tre in Champions) in sette partite giocate (di cui sei da titolare). L’ultima, inutile, contro il Parma nella prima di Gattuso al San Paolo. L’attaccante polacco è l’unica nota lieta di questo Napoli. Nonostante l’arrivo di Llorente, non si è mai sentito sotto pressione e non ha perso il sorriso. E soprattutto la voglia di fare gol, nonostante le critiche".