Milik verso la Roma, dalla Capitale: "Dubbi sul fisico e sul carattere, serviva un leader"

La Roma sta per sbloccare l'affare Milik, con il passaggio alla Juventus di Dzeko che porterebbe anche quel conguaglio da girare al Napoli insieme ad Under ed il giovane Riccardi. Eppure, scrive il quotidiano romano Il Messaggero, da Trigoria "nutrono qualche dubbio sull'integrità fisica e sull'aspetto caratteriale di Milik. Via Edin, la Roma avrebbe voluto un trascinatore. E Milik è un ottimo numero 9 ma non certamente un leader. A tal proposito la Roma si appresta a salutare un'altra guida dello spogliatoio: Kolarov che ha un accordo con l'Inter".