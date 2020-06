Milik, videoconferenza con l'agente per discutere rinnovo: parti lontane, Juve in agguato

Settimana importante per definire il futuro di Arek Milik. Lo afferma l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come sia in programma una videoconferenza con il suo agente, David Pantak. Al momento esiste una grande lontananza sulla richiesta d’ingaggio e sul valore della clausola oltre che una freddezza nei rapporti che, ad oggi, non fa presagire uno sblocco nella trattativa sottolinea il quotidiano, che aggiunge come la Juve resti interessata al calciatore ma non pare intenzionata a pagare i 50 milioni richiesti dal Napoli. La strategia del club bianconero resta quella di inserire delle contropartite tecniche nell'operazione.