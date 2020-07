Milik vuole la Juve, Bernardeschi può entrare nell'affare: la situazione

La Juve resta in pole position per Arek Milik. Lo ribadisce l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come Sarri abbia dato parere favorele all'acquisto e che quella bianconera resta la soluzione più gradita ad Arek.

Il Napoli, spiega il quotidiano, vuole però 40 milioni di euro per il classe '94: "La contropartita tecnica che si potrebbe inserire - si legge - è quella di Bernardeschi ma si dovrà poi andare a ragionare su ingaggio e diritti d'immagine. Il Napoli lo cederà alle migliori condizioni, anche perché oltre al club bianconero ce ne sono altri interessati sia in Italia (il Milan) che all'estero con l'Atletico Madrid, Tottenham e l'Arsenal interessate".