Milik-Zielinski, destini paralleli: da tempo si discute del rinnovo ma senza accordo

Milik e Zielinski sembrano abbiano un destino parallelo. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che parla della questione rinnovo per i due calciatori polacchi: "Il d.s. Cristiano Giuntoli ha aperto da tempo la trattativa, ma ancora non si è arrivati a una definizione del prolungamento al 2024 e parliamo di giocatori 25enni, con un valore notevole di mercato. Per il centravanti c’è stato un riavvicinamento dopo il grande freddo seguito al mercato. Ma anche queste, come quella di Maksimovic, sono situazioni che andrebbero a minare la serenità (eufemismo) di uno spogliatoio attraversato in questa fase da eccessive tensioni".