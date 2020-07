Mililk-Juve, Napoli vuole 40 mln: l'affare Osimhen rischia di complicare i piani

Rischio braccio di ferro tra Napoli ed Arek Milik. Si fa ingarbugliata la situazione del polacco, in scadenza di contratto nel giugno 2021 e tentato dalle offerte della Juve che vuole mettere pressione al club azzurro per strappare ad un prezzo di favore l'attaccante. L'edizione odierna de 'Il Mattino' prova a riuassumere così la situazione.

"Il punto è che a questo punto i bianconeri proveranno ad abbassare ancor di più l'offerta, alla luce del blitz di Osimhen (motivo per cui il viaggio doveva rimanere molto più riservato). Per meno di 40 milioni di euro il Napoli non lascerà partire il polacco, ma il rischio di un braccio di ferro, in questo caso, c'è".