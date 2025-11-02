Milinkovic-Savic MVP di Napoli-Como, le pagelle: "Provvidenziale, fa paura ai rigoristi!"
Vanja Milinkovic-Savic è stato senza dubbio tra i migliori in campo di Napoli-Como. Anzi, il migliore in campo in assoluto per La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 7 in pagella dopo il rigore neutralizzato a Morata: Serve un altro prodigio in stile Lecce per mantenere lo 0-0. Battuto nell'uscita da Morata, lo ipnotizza sul rigore. Fa paura ai tiratori".
Stesso giudizio da parte de Il Mattino: "Non fa distinzione d'età: para i rigori a un 17enne e poi quattro giorni dopo anche a un 33enne. Il penalty è causato da una sua uscita kamikaze su Morata. Provvidenziale". Mezzo punto in più (7,5) dal Corriere dello Sport: "Ancora una volta decisivo e autosufficiente: concede il rigore a Morata e poi glielo para. Seconda prodezza dal dischetto in cinque giorni dopo quella di Lecce su Camarda. Un portiere che porta punti".
