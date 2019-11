Mirror - Ancelotti ha tagliato le ali al Liverpool: ora tutti lo imiteranno ad Anfield

In Inghilterra, questa mattina,si parla del pari di Anfield. Il Mirror oggi in edicola scrive: il Napoli ha tagliato le ali al Liverpool con una difesa a tratti a cinque, togliendo dal campo Salah e Manè e soffocando Firmino centralmente con Allan centralmente. Le mosse di Ancelotti potranno essere un esempio di come arginare i reds nelle prossime gare ad Anfield. Il Napoli ha offerto le migliori armi italiane e Klopp probabilmente dovrà iniziare a cambiare qualcosa.