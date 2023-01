Missione riscatto: Spalletti non ci sta a perdere e manda un messaggio alla squadra

Luciano Spalletti non ci sta a perdere. Vorrà subito riscattare il k.o. con l'Inter, già oggi contro la Sampdoria.

Questo è quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno: "La missione è riscattarsi perché le sconfitte fanno sempre male, anche quando arrivano alla sedicesima giornata, a San Siro contro l’Inter. Spalletti non vuole abituarsi all’idea che ogni tanto si possa perdere e manda un messaggio alla squadra: "È giusto ciò che dicono tutti, una sconfitta ci può stare. il nostro campionato è positivo, abbiamo fatto bene, ma la verità è che a noi ci girano le scatole e devono girarci, non abbiamo fatto quello che avremmo voluto fare e non vogliamo accontentarci della classifica e del vantaggio sulle altre".