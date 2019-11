Mistero Ghoulam, Tuttosport: "Problemi muscolari, non riesce a metter forza nelle gambe"

Nelle coppie immaginate da Carlo Ancelotti, ruolo per ruolo, per il suo Napoli, sulla corsia sinistra di difesa è stato ovviamente considerato anche Faouzi Ghoulam, che per quelle che erano le attese di inizio stagione sarebbe dovuto partire con i gradi del titolare. Fin qui, invece, la sua stagione è stata caratterizzata dai vecchi problemi fisici e un po' di chiarezza viene fatta dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Al momento Ancelotti può contare soltanto su tre esterni: Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj, in attesa del completo recupero di Ghoulam. L'algerino non riesce a mettere forza nelle gambe, nonostante il grande impegno profuso negli allenamenti. Inoltre continua a soffrire di problemi muscolare, che ne frenano la completa guarigione".