Mistero Koulibaly, altra bocciatura dai quotidiani: "Perse certezze e riferimenti, non domina più"

Vive un momento di flessione Kalidou Koulibaly, apparso involuto nelle ultime partite. Il centrale commette errori che non sono da lui e anche contro la Roma è apparso poco lucido. Errore anche sull'azione che porta al rigore, con un rinvio sbagliato. Per Tuttomercatoweb.com la sua prestazione è da 5,5, mentre da noi di Tuttonapoli.net arriva un 5. Dai quotidiani piovono gli stessi voti. Per La Gazzetta dello Sport l'ex Genk ha perso delle certezze e dei riferimenti, mentre per il Corriere dello Sport è solo un parente lontano dal dominatore che siamo abituati a vedere in Italia. Sfilza di 5, anche da Tuttosport, che racconta di un Koulibaly poco tranquillo, come se fosse accaduto qualcosa nell'ultimo periodo. Un mistero.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5 La Gazzetta dello Sport: 5 Corriere dello Sport: 5 Corriere della Sera: 5 Tuttosport: 5 Tuttonapoli.net: 5