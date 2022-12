Mkhitaryan come Kvaratskhelia: stesso infortunio e ora è in dubbio per il Napoli

Il cambio nella ripresa aveva fatto scattare l'allarme, ma per Henrikh Mkhitaryan non c'è preoccupazione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il cambio nella ripresa aveva fatto scattare l'allarme, ma per Henrikh Mkhitaryan non c'è preoccupazione. La Gazzetta dello Sport ha spiegato quanto accaduto: "Niente di grave o preoccupante, solo una leggera lombalgia, ma meglio evitare inutili rischi in vista della sfida contro il Napoli, anche perché l’armeno è una carta preziosissima in mano a Inzaghi. In ogni caso, Micki sarà rivalutato alla Pinetina già oggi dallo staff medico nerazzurro".