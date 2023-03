Moggi su Libero: "Il Napoli dà spettacolo con l'Atalanta e dimostra che è più forte di tutti"

Parola di Luciano Moggi, che ne scrive come di consueto su Libero, partendo dalla Lazio capace di battere il Napoli e poi di perdere in Conference con l'AZ

TuttoNapoli.net

"Come è facile cambiare opinioni nel calcio italiano". Parola di Luciano Moggi, che ne scrive come di consueto su Libero, partendo dalla Lazio capace di battere il Napoli e poi di perdere in Conference con l'AZ: "La critica dipinge inizialmente Sarri come un mago per aver saputo nascondere la palla al collega, ma poi frena bruscamente negli elogi dopo la sconfitta contro gli olandesi. Il Napoli vince contro contro l’Atalanta dando spettacolo e dimostrando che è decisamente il più forte".