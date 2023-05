Monza-Napoli, probabili formazioni CdS: Di Lorenzo in panchina, Osimhen c'è

Ci saranno un po' di rotazioni nella formazione che Luciano Spalletti manderà in campo oggi alle 15 a Monza.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci saranno un po' di rotazioni nella formazione che Luciano Spalletti manderà in campo oggi alle 15 a Monza. In difesa non ci sarà Di Lorenzo, al suo posto Bereszynski. Dovrebbe trovare spazio anche Juan Jesus. In mediana chance per Gaetano, mentre davanti Elmas è in ballottaggio con Politano per il ruolo di esterno alto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Dany Mota, Caprari; Petagna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia