Mossa a sorpresa di Baroni? Gazzetta: "Out Pedro e più fisicità in mezzo..."

L’obiettivo per la Lazio, manco a dirlo, è fare tris. Riuscire, cioé, nell’impresa di battere il Napoli, capolista del campionato, tre volte su tre nella stessa stagione, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport ripercorrendo le vittorie dell'andata in campionato ed in Coppa Italia. Vigilia di riflessioni per Baroni che ha deciso di restare in silenzio e concentrarsi sulle scelte da fare, mai difficili come in questo caso:

"È infatti la prima volta quest’anno che si avvicina ad una partita con un dubbio grande così. Di solito l'undici titolare lo sceglie con largo anticipo. Stavolta no, perché per sostituire Dia (che sarà comunque convocato, ma partirà dalla panchina) non ha ancora deciso se puntare su Dele-Bashiru o Pedro. Il nigeriano darebbe al consueto 4-2-3-1 una connotazione più fisica, ma perderebbe quella pericolosità offensiva che gli garantirebbe invece il campione spagnolo, reduce peraltro dalla prima doppietta italiana. Sarà staffetta tra i due in ogni caso, con qualche chance in più che a iniziare sia Dele-Bashiru".