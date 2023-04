Moviola a sorpresa di Tuttosport: "Manca rigore al Napoli, ma Marciniak è da 6"

Come all'andata, Napoli-Milan termina tra le polemiche per qualche decisione arbitrale maldigerita dai campani.

Come all'andata, Napoli-Milan termina tra le polemiche per qualche decisione arbitrale. Ciononostante, l'edizione odierna di Tuttosport assegna un 6 pagella a Marciniak, pur rimarcando l'errore del direttore di gara sul contatto nell'area rossonera tra Leao e Lozano: sarebbe stato da punire con il penalty, ma né il polacco né il VAR hanno voluto sanzionare l'intervento. Per il resto, però, l'internazionale ha gestito correttamente la gara, assegnando con prontezza un rigore al Milan per il fallo - nettissimo - di Mario Rui ai danni dello stesso Leao.