Moviola CdS sul mani De Vrij: "Episodio complicato, lui guarda il pallone prima del contatto..."

Tante proteste da parte dei giocatori del Napoli per il tocco di mano di De Vrij al termine del primo tempo su tiro di Zielinski respinto da Padelli. Era rigore? La moviola del Corriere dello Sport spiega che si tratta di un episodio complicato, non netto e chiaro (per questo il Var non interviene). Il quotidiano scrive: "De Vrij corre e muove le braccia in maniera dinamica, con la coda dell'occhio guarda il pallone prima del contatto con la mano, il braccio sembra andare in quella direzione se visto al replay. Siamo nella zona grigia. Più il braccio si allontana dal corpo e più è punibile".