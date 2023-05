Moviola Cds boccia Marinelli: "Un pasticcio dopo l'altro. Manca un altro rosso"

Troppi errori per l'arbitro Marinelli, la conduzione arbitrale di Napoli-Inter merita un 4,5 in pagella

Troppi errori per l'arbitro Marinelli, la conduzione arbitrale di Napoli-Inter merita un 4,5 in pagella. Sbaglia a partire dai falli ripetuti di Gagliardini, che avrebbe dovuto essere espulso già all'entrata irregolare su Kvaratskhelia al 23'. "Bellanova che lo applaude dopo un fallo su Kvaratskhelia senza cartellini è brutto anche solo immaginarlo", zero sanzioni e semplice dialogo da parte del direttore di gara. Alla sagra degli errori si aggiunge anche quel fallo fischiato a Zielinski "che prende solo il pallone e non D'Ambrosio", annullando il gol regolare di Simeone.